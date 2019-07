Letní kino Napajedla: Johny English znovu zasahuje

Letní kino Napajedla zve na promítání filmu Johny English znovu zasahuje. Koná se v neděli 14. července 2019 od 21.30 hodin.

Velká Británie / Francie / USA, 2018, délka je 88 minut. Akční / Dobrodružný / Komedie.

Režie: David Kerr. Scénář: William Davies. Kamera: Florian Hoffmeister. Hudba: Howard Goodall.

Přístupné bez omezení.

Vstupné v prodeji na místě /nádvoří Nového Kláštera/ v ceně 80 Kč. Občerstvení připraveno. V případě deště se projekce ruší a bude stanoven jiný termín.

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním nástrojem, obstát i v moderním světě?

Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit. Co na tom, že si absolutně netyká s nejnovějšími technologickými hračkami. Jak sám říká: „Digitálního padoucha můžete dopadnout jedině s analogovým přístupem.“ English se navíc vydává do akce vybaven věrným asistentem Boughem (Ben Miller), který po něm obvykle uklízí následky jeho činů. První kroky obou mužů míří na Azurové pobřeží, kde se tajemný padouch vyskytoval naposledy. Zde se odehraje první kapitola souboje digitálního génia s analogovým blbcem, souboje, který zdaleka nemusí být tak jednostranný, jak se na první pohled zdá. Na straně Johnnyho Englishe jsou totiž nejen věrný Bough a Spravedlnost, ale i schopnost udělat vždy to nejhorší možné rozhodnutí a vyjít z takové situace bez ztráty kytičky.