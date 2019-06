Letní kino Napajedla: Po čem muži touží

Promítání filmu Po čem muži touží se koná v neděli 30. června 2019 od 21.30 hodin v Napajedlích.

Česko, 2018, délka je 95 minut. Komedie.

Režie: Rudolf Havlík. Scénář: Rudolf Havlík, Radka Třeštíková. Kamera: David Ployhar. Hudba: Ondřej Konvička.

Přístupné bez omezení.

Vstupné v prodeji na místě /nádvoří Nového Kláštera/v ceně 80 Kč. Občerstvení připraveno. V případě deště se projekce ruší a bude stanoven jiný termín.

Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík, přichází s novou komedií s hvězdným hereckým obsazením Po čem muži touží. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších domácích knižních autorek.

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?