Letní kino Napajedla: The Doors Live at the Bowl ´68

Promítání filmu The Doors Live at the Bowl ´68 se koná v pátek 2. srpna 2019 od 21 hodin v Napajedlích. Vstupné je 80 korun.

USA, 2012, délka je 68 minut. Hudební / Dokumentární.

Režie: Ray Manzarek. Kamera: Paul Ferrara.

Přístupné bez omezení.

Vstupné v prodeji na místě /nádvoří Nového Kláštera/ v ceně 80 Kč. Občerstvení připraveno. V případě deště se projekce ruší a bude stanoven jiný termín.

The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty této legendy se jen málokdy obešly bez hudebních i jiných exhibic. Stejně tomu bylo v Hollywood Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát zaznamenat celý svůj koncert. Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger a Ray Manzarek ze sebe tehdy vydali to nejlepší. Záznam byl poprvé vydán v roce 1987. Až nyní si jej však můžete vychutnat v nadpozemském provedení. K padesátiletému výročí si jej znovu vzal do rukou Bruce Botnick, dvorní zvukař kapely. Osobně jej znovu smíchal a zremasteroval, a to i pro Dolby Atmos, což zajištuje ultimátní poslechový zážitek.