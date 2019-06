LÍČENÍ A PORADENSTVÍ S DERMACOLEM VE ZLATÉM JABLKU

Třídenní Beauty Days pořádané kosmetickou značkou Dermacol proběhnou ve Zlíně v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko od 28. do 30. června 2019. V přízemí obchodní pasáže budou vždy od 10 do 18 hodin na zájemkyně čekat profesionální vizážisté, kteří jim poradí při výběru vhodné pleťové kosmetiky a také nabídnou bezplatné líčení s přípravky této známé české značky. Dermacol tentokrát myslel i na děti, pro které si připravil atraktivní a zábavné pudrování vlasů. Po dobu trvání Beauty Days a poté ještě do 7. 7. navíc probíhá akce, kdy k nákupu nad 299 Kč v prodejně Dermacol získá zákazník na kosmetiku 20% slevu.