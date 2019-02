Magdalena Kožená a Onřej Havelka & The Melody Makers

V Kongresovém centru Zlín zazpívá světoznámá operní pěvkyně Magdalena Kožená ve výjimečném projektu s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. Koncertní program nese podtitul „Pojďme si zařádit!“ a bude v pravém slova smyslu výjimečný. Světoznámá mezzosopranistka se rozhodla na chvíli opustit svět klasické hudby a pro výlet do světa klasického amerického muzikálu zvolila autora vskutku oduševnělého a nesmírně vtipného – Colea Portera. Jeho proslulé, jazzem inspirované hity zazpívá za doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Slavné melodie jako Night And Day, I’ve Got You Under My Skin či Love For Sale budou pro diváky zcela jistě nezapomenutelným zážitkem.