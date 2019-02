Malajská facka aneb Povídání o cestě Malajsií

Těšte se na povídání Kuby, jednoho ze zakladatelů TravelNative, který cestoval rok po jihovýchodní Asii. První jeho zastávkou byla Malajsie, kde strávil 2 měsíce v Kuala Lumpur a na ostrově Langkawi. Zažil tam kulturní šok. Na první pohled je to vyspělá země plná mrakodrapů a business center, ve skutečnosti je ale mnohem zajímavější život v nižších patrech. V hostelu narazil na šváby, poprvé bydlel v džungli, pracoval u místních rodin a poznal, co je to cestovat autobusem do neznáma. O tom všem bude ve středu povídat. Má připravené fotky, videa a především historky.