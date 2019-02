Masters of Rock Café praskat ve švech: zahraje kapela RYBIČKY 48

A je to tadyyyyy! 1. 3. 2019 bude zlínský klub Masters of Rock Café praskat ve švech. Zavítá sem totiž úžasná česká pop-punková kapela RYBIČKY 48 se svým „Pořád nás to baví tour“. A že to pořádně rozjede je téměř jisté. Speciálním hostem koncertu bude kapela Civilní obrana.

Rybičky 48 je česká pop-punková kapela z Kutné Hory, založená v roce 2002. Hraje ve složení Kuba Ryba (basa/zpěv), Petr Lebeda (kytara/zpěv), Ondra Štorek (bicí/zpěv). V roce 2014 doplnil sestavu kytarista Michal Brener (kytara/zpěv). Původně se jmenovala Banánové Rybičky, po čase ale změnila své jméno, v hlasování fanoušků zvítězil název Rybičky 48. V roce 2004 obsadila kapela 3. místo v Naději beatu na radiu BEAT, o rok později zvítězila v Bitvě o Sázavafest. Skupina Rybičky 48 vystupovala mimo jiné i jako předkapela na zahájení turné legendárních amerických The Offspring. Skupina odehrála více než tisíc koncertů v Čechách i zahraničí. Kapela Rybičky 48 vydala 2 DVD, 6 studiových desek, na svém kontě má desítky videoklipů a některé písně již víceméně zlidověly. V prosinci 2018 beznadějně vyprodaly brněnskou halu Vodova.

Do diáře si proto pořádně červeným napište datum 1. 3. 2019 a ve 20 hodin je sraz v klubu Masters of Rock Café ve Zlíně. S nákupem vstupenek určitě neváhejte, většina klubových koncertů této kapely bývá vyprodaná.

Vstupenky zakoupíte v síti Ticketstream.