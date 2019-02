Masters of Rock ve Vizovicích

Už XVI. ročník jedné z největších kulturních akcí v republice, mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock, proběhne od čtvrtka 12. do neděle 15. července 2018 v důvěrně známém a oblíbeném prostředí likérky R. Jelínek ve Vizovicích.

Ve čtyřech dnech nás budou bavit:

HELLOWEEN - PUMPKINS UNITED, GENE SIMMONS BAND – poprvé v Evropě, DIRKSCHNEIDER – Back To The Roots, POWERWOLF – New Album Release Show, ARCH ENEMY, KORPIKLAANI – Special Show, LORDI, AVATAR, DORO, KAMELOT, LOUDNESS, GLORYHAMMER, AMORPHIS, VAN CANTO, IN EXTREMO, ORDEN OGAN, ANNIHILATOR, TURISAS, DESTRUCTION, ARKONA, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, MASTERPLAN, SINNER, THE UNITY, AVATARIUM, HARDLINE, BLOODBOUND, NOCTURNAL RITES, DR. LIVING DEAD!, SHAKRA, INFECTED RAIN, DALRIADA, THE NEW ROSES, NERVOSA, THOBBE ENGLUND, DRAGONY, DIOLEGACY, ALKEHOL, DOGA, SSOGE, TANJA, SALAMANDRA, GATE CRASHER a další...

Kromě hudebních zážitků jsou pro návštěvníky připraveny také další "atrakce", které jen dokreslí odpočinkový (a zároveň aktivně prožitý) prodloužený víkend na Zlínsku - upravený festivalový areál s WC a sprchami, desítky stánků s tím nejširším výběrem občerstvení, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého. AVONET Free WiFi připojení k internetu je samozřejmostí. K zajímavým cenám můžete přijít i na střelnici Buffalo Bill. Každoročním největším lákadlem jsou organizované autogramiády hvězd na Prosperita Meet & Greet Stage a pro prvních 15.000 příchozích fanoušků bude opět připraveno kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu zahrají. Stanování zdarma bude k dispozici i v průběhu nadcházejícího ročníku.