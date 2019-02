Městské divadlo Zlín: Testosteron

Testosteron. To je divadelní komedie obnaženého mužství, obsahuje expresivní výrazy a je doporučována divákům starším patnácti let.

Užít si ji můžete 2. listopadu 2018 od 19 hodin ve Velkém sále Městského divadla Zlín.

Režie: Patrik Lančarič

Dramaturgie: Vladimír Fekar

Scéna: Michal Syrový

Kostýmy: Kateřina Höferová

Svatební oslava. Ale ... bez nevěsty. Jen samí muži. Pouze pánská jízda. Muži: hrdí, ješitní, pyšní, malicherní, alfa-samci, ale i labilnější a rozbitnější... Sedm různých mužů, sedm rozdílných pohledů na to, co dělá muže mužem. Být člověkem není vůbec jednoduché. A být ještě navíc mužem! Situační komedie plná jiskřivých situací a dialogů: o lásce, sexu, partnerském soužití, manželství, smrti, bez žen o ženách... Za co všechno v našem chování může přebytek nebo právě nedostatek testosteronu? Aha. Aha!

Vstupenky (podle místa za 290, 270 a 220 Kč) je možné objednat online na https://www.divadlozlin.cz/cs/.