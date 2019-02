Městské divadlo Zlín: Upokojenkyně

Přijďte si užít senior komedii, která se hraje v Městském divadle Zlín ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 hodin ve Velkém sále.

Režie: Petr Michálek

Dramaturgie: Katarína Kašpárková Koišová

Scéna: Pavel Borák

Kostýmy: Markéta Sládečková

Hudba: Jazzzubs

Anna a Marie. Dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Křížovky, buchtičky, kafíčko a dávkovač plný léků.

Anna a Marie. Jejich sdílená samota a rozvíjející se demence, díky níž jen stěží rozlišují co je realita a co výplod stařeckého mozku. Jaké to je: zapomínat? Na věci, na přátelé, na rodinu, na život…?

Brilantní komedie, jenž vás nenásilným humorem a s patřičnou lehkostí seznamuje s tak palčivým problémem současnosti. Komedie o bezzubé senilitě, o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších… Čekání na smrt?

Autorem hry je Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený), zakládající člen kladenského divadla, pro které přímo text vznikl. Poté byl text nominován na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2015.

Vstupenky (podle místa za 290, 270 a 220 Kč) je možné objednat online na https://www.divadlozlin.cz/cs/.