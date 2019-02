Městské divadlo Zlín: Upokojenkyně

Anna a Marie. Dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Křížovky, buchtičky, kafíčko a dávkovač plný léků.

Anna a Marie. Jejich sdílená samota a rozvíjející se demence, díky níž jen stěží rozlišují co je realita a co výplod stařeckého mozku. Jaké to je: zapomínat? Na věci, na přátelé, na rodinu, na život…?

Brilantní komedie, jenž nás nenásilným humorem a s patřičnou lehkostí seznamuje s tak palčivým problémem současnosti. Komedie o bezzubé senilitě, o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších… Čekání na smrt?

Divadlo se koná 7. prosince 2018 od 19 hodin v Městském divadle Zlín.

Režie: Petr Michálek, dramaturgie: Katarína Kašpárková Koišová, scéna: Pavel Borák, kostýmy: Markéta Sládečková, hudba: Jazzzubs.

Vstupenky je možné zakoupit www.divadlozlin.cz, cena stojí podle místa 290, 270 a 220 korun.