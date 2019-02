Městské koupaliště v Otrokovicích

Areál koupaliště je situován v krásném přírodním prostředí, celková plocha areálu, včetně travnatých pláží je 7 ha. Sportovní využití – volejbal, nohejbal, ping-pong. Jak velký bazén, tak brouzdaliště je vyhříváno. V době provozu areálu dosahuje teplota vody trvale 28°C. Dostatečná kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla. Součástí celého areálu koupaliště je bohatě zásobené občerstvení s možností celodenního stravování.

Rozměr bazénu na městském koupališti je 40 x 20 m. Hloubka 0,6 – 1,4 m.

Rozměr dětského brouzdaliště 15 x 5 m. Hloubka tohoto brouzdaliště 0,3 m.

Skluzavka na městském koupališti s foliovým povrchem 4,5 m.

Otevírací doba koupaliště:

v období od 27.5. do 15.6. denně 10:00 – 18:00 hod.

v období od 16.6. do 15.8. denně 10:00 – 19:00 hod.

v období od 16.8. do konce sezóny 10:00 - 18:00 hod.

Za nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.



Celodenní vstupné - dospělí 50,- Kč

Celodenní vstupné - děti 6 - 15 let 20,- Kč

Vstup pro osoby s průkazem ZTP 10,- Kč

Odpolední vstupné od 15.00 hod - dospělí 30,- Kč

Odpolední vstupné od 15.00 hod - děti 6 - 15 let 10,- Kč

Vstupné 1 hodina - dospělí 20,- Kč

Předplatné pro 5 vstupů - dospělí 200,- Kč

Předplatné pro 5 vstupů - děti 6 - 15 let 80,- Kč

Děti do 5 let zdarma

Rodinné vstupné - rodiče + jedno dítě zdarma např.: 1 dospělý + 1 dítě 50,- Kč

2 dospělí + 2 děti 120,- Kč

1 dospělý + 2 děti 70,- Kč

2 dospělí + 1 dítě 100,- Kč



Půjčení lehátka 20,- Kč

Sport (ping-pong, volejbal) 20,- Kč

Trampolína, kuželky, streetball zdarma