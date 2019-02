Metodický hudební workshop Hudebníček

Animato o.s. a Centrum pro rodinu Valašské Klobouky zvou na workshop hudebně metodického programu HUDEBNÍČEK v pátek 9. 11. 2018 v 15 hodin do Pastoračního domu ve Valašských Kloboukách.

Hudebníček je hudební metodický program zaměřený na nejmenší děti (od deseti měsíců do 4 let), který se prostřednictvím lidových i vlastních autorských písní zaměřuje na rozvoj hudebních a rytmických schopností dítěte. Aktivity s písněmi spojené však mají také zásadní vliv na rozvoj řeči, motorický vývoj a vývoj emoční inteligence. Zvány jsou všechny zvědavé děti, věk 4 let není hranice. Vstupné dobrovolné, možnost zakoupení CD či zpěvníku HUDEBNÍČEK.