V programu Michalské pouti se koná vystoupení Dechové hudby Hanačka z Břestu od 10 do 12 hodin, od 14 do 15 hodin se koná Dětská show TV Stars, od 15.30 do 16.30 hodin vystoupí Elisabeth – Alžběta Kolečkářová, od 17 do 18.30 hodin vystoupí František Nedvěd a skupina Tie Break – „Velkej flám“. Koncert je věnovaný k 70. narozeninám Františka Nedvěda. Michalská pouť se koná v parku před hotelem Baťov/ Společenský dům.