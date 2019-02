MIKULÁŠSKÝ BĚH S CYRILEM PRO KRTKA ve Zlíně

Mikulášský běh je každoroční zimní závod, který je součástí běžeckého seriálu Běhy Zlín. Koná se v sobotu 8. prosince 2018. Běží se ve Zlíně-Loukách, start je v 10 hodin na místním fotbalovém hřišti. Od 8.45 hodin je registrace účastníků.

Závodníci mají na výběr ze dvou délek trasy - poběží se závod na 5 km a na 10 km a konat se budou také dětské běhy. Pro všechny účastníky závodu je připravena mikulášská nadílka, sportovní čelenka a pamětní medaile s motivem NFDO Krtek. Součástí bude i tombola startovních čísel o hodnotné ceny.



Výtěžek ze startovného poputuje na NFDO Krtek. Kromě výtěžku ze startovného věnuje firma Krajči plus každoroční finanční dar. No a do třetice bude Lukáš Jasenský, bývalý triatlonista, dražit obraz s neobyčejným příběhem, aby touto dražbou také podpořil NFDO Krtek.