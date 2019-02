Historicky první galavečer Miss OK 2018 pro Zlínský kraj. Soutěž pro studentky středních škol z Moravy a Slezska. OK = Opravdová Krása. Do všech tajů přípravy soutěže krásy jsou zapojeni žáci středních škol z celé Moravy. Soutěž je určena pro mladé a mladí ji také tvoří. Večerem provází hvězdní moderátoři. Přijďte prožít příběh opravdových krásek. Akce se koná 6. dubna od 19 hodin ve Velkém sále Otrokovické Besedy.