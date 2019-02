Místo na saunu, wellness: Salon M ve Fryštáku

V elegantním prostředí netradičního salonu nabízí odpočinek a relaxaci, po schodech dolů nesejdete pouze do suterénu, ale také do časů dávno minulých, kdy hodiny tikaly pomaleji a dny a roky neutíkaly tak zběsile jako dnes. A to je také jeden z cílů provozovatelky: způsobit, že se po tu dobu, kterou věnujete sami sobě, zastavíte, a ne-li, alespoň zpomalíte.

V kombinované sauně pro 2-3 osoby můžete zocelit svůj imunitní systém buď klasickou finskou saunou se zchlazovacím vodopádem ve sprchovém koutě, nebo infrasaunou. Ta je skvělou alternativou v případě, že nevyhledáváte vysoké teploty a zároveň slouží ke krátkému prohřátí svalstva před masáží.

Nabídka masáží:

- Intuitivní BIO masáž

- Lávové kameny

- Manuální lymfatická drenáž

- Aroma masáž svíčkou

- Andělská luxusní masáž

- Meridiánová masáž

- Baňkování

- Indická masáž hlavy

- Reflexní masáž nohou

- Manuální lifting obličeje

- Havajská královská masáž

- Thajská jógová masáž

- Speciální procedury a kombinované masáže

Sauna

Kromě různých druhů masáží nabízí možnost relaxace a upevnění zdraví, a to kombinovanou saunovací kabinu pro 2 osoby s integrovanými podsvícenými solnými panely. Pro hosty salonu M nabízí jistotu elegantního prostředí, příjemného komfortu a stylové atmosféry

Dále:

- fén, kosmetické tamponky a jiné nezbytnosti k odlíčení, stejně jako rozmazlující voňavá mýdla ve sprše jsou samozřejmostí

- v sauně aroma dle dohody (do zavěšené nádoby nad kamny nabízí pestrou paletu éterických olejů, v zimním období vítězí 31 bylin a Eukalyptový olej firmy Just)

- ozvučení prostoru salonu včetně sauny

- následný odpočinek v pohodlných ratanových křeslech při svíčkách

- 1,5 l křišťálové vody k doplnění tekutin



Ručníkový servis zahrnuje saunovací roušku nebo prostěradlo, osušku a ručník... 50Kč/osoba

Kontaktní informace:

Markéta Čepická, Komenského 206

763 16 Fryšták

IČ: 75486466

Tel.: 608 833 513

Mail: macepicka@seznam.cz