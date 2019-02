Místo pro rodinný sport: Baby club NEKKY ve Zlíně

Baby Club NEKKY ve Zlíně má k dispozici bazén se slanou vodou 10 × 5 m. Nabízí kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 let, kurzy cvičení pro rodiče s dětmi od 5 měsíců do 5 let, poradnu psychomotorického vývoje, kurzy cvičení a manipulace s dítětem od 2 týdnů do 5 měsíců, kurzy masáží pro rodiče s dětmi od 2 měsíců, miniškoličku pro děti od 1,5 do 3 let, veřejné rodinné plavání nebo například kurzy pro těhotné.

Dospělí a veřejnost si mohou vybrat mimo jiné z následující nabídky:

- Aqua aerobic

- Klasické masáže

- Kurzy první pomoci

- Aquahealing

Otevírací doba: Pondělí až pátek - 8:00 – 19:00 hodin, sobota a neděle - veřejné rodinné plavání dle aktuálních rozpisů. Telefon: 736 520 409

Foto: Baby club NEKKY