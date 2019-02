Mladcovská Hoblovačka v sobotu 1. září 2018 ve sportovním areálu FK Mladcová

POZOR: registrace závodníků na místě je možná pouze 9 do 11 hodi.

Akce bude opět rozdělena na dvě části: sportovní a doplňkovou/doprovodnou.

Stručný časový harmonogram:

- v 09:00 h. se otevírá registrace pro účastníky/závodníky, kde uhradí startovné (50,- Kč) a dostanou soutěžní výkaz/kartičku. Registrace končí úderem 11 hodiny.

- 12+1 sportovních, dovednostních a vědomostních soutěží, které zvládne každý, když bude chtít (pro "malošky" šest disciplin)

- závodníci budou rozděleni na holky a kluky a ještě do kategorií podle věku, v kategorii nejmenších čeká na každého odměna za účast

- v ostatních kategoriích je připraveno mnoho hezkých a hodnotných dárků a cen, zejména pro ty nejlepší. Ale pozor, je to soutěž, odměněni nebudou všichni.

- zdravotnický dozor zajištěn po celý den

- během celé akce se můžete těšit opět na kvalitně zásobený buffet s bohatým sortimentem občerstvení a příjemnou obsluhou

- tradiční a nepřekonatelná zaručeně domácí cukrárna "U třech Andrejek", plná s láskou připravených dobrot

- celodenní i speciálně odpolední doplňkový program, namátkou: hasiči, závodní automobily, ukázky Policie ČR, Městské policie Zlín, ukázka výcviku služebního psa, výstava a ukázka dravých ptáků, projížďky koňskou bryčkou, projížďky na koních v sedle, na motocrossových speciálech, vystoupení dětských zpěváků a zpěvaček, folklorní soubor, mažoretky, aerobic, street dance, street footbal, malování na tváře,mladý kovář , skákací hrad, klidová zóna pro mimina, nafukovací balonky, průlety letadel i vrtulníku, horolezecká stěna s jištěním a dopomocí, sportovní rybolov o ceny (živé ryby) a určitě ještě několik překvapení ... a možná, možná přijde i kouzelník. A nejen on!

- v 15:30 h. vyhlášení výsledků všech kategorií, ukončení doplňkových soutěží a programu...