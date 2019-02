Česko - francouzská výtvarnice Daniela Foltýnová sestavila dvoudenní výtvarný kurz pro malé tvořilce od 9:00 do 12:00 v prostorách výstavy Zlínské nevěsty. Sraz je ve čtvrtek v recepci 14.budovy Baťova institutu v 9:00. S sebou si děti vezmou svačinu, láhev s pitím a oblečení, které si mohou zašpinit, nebo zástěrku. Kurz je určen pro děti od 6 do 13 let, cena 400 korun.