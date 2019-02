Dům kultury Vizovice pořádá 11. 11. 2017 autobusový zájezd do Prahy na muzikál Muž se železnou maskou. Rezervace a zaplacení zálohy do 30. 5. 2017, nebo do vyprodání v Turistickém informačním centru v Domě kultury (600,-). Tel: 577599110. email: infocentrum@dkvizovice.cz