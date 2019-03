Na výstavě ETA - Umění a spotřebiče uvídíte desítky exponátů

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve návštěvníky na novou výstavu „ETA – Umění (a) spotřebiče“, která vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Východočeskou galerií v Pardubicích.

Na výstavě bude k vidění mnoho desítek exponátů. „Umění (a) spotřebiče – to jsou ale i desítky let společné práce konstruktérů, designérů, technologů i propagačních výtvarníků. Především ale desítky a desítky typů vysavačů, žehliček, kuchyňských strojků, vařičů, grilů a dalších druhů spotřebičů, které se natrvalo zabydlely v československých domácnostech i v našich vzpomínkách. Mixér Pragomix Special, vysavače Pluto a Jupiter, první gril z šedesátých let, žehlička ETA 211 s kosodélníkovou žehlicí plochou – to jsou dnes pojmy všeobecně známé, stejně jako jméno designéra Stanislava Lachmana, „rekordmana“ činného tři desítky let ve vývoji elektrospotřebičů,“ představil výstavu její autor Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea.

Výstava se koná od 19. března do 19. května 2019, otevřena je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. K vidění je v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně.