Nahlédněte do studentských Baťových kolejí, a to třeba při příležitosti výletu do krajského města Zlín.

Kde: Zlín, Baťovy koleje, náměstí T. G. Masaryka 1280

Kde: prakticky kdykoliv po telefonické domluvě s paní Alenou Pavlíkovou na tel. 602 587 955.

Nahlédnout tak trochu do života studentů je možné ve Zlíně v areálu tamních takzvaných Baťových kolejí. Během školního roku jsou sice vesměs plně obsazené, podívat se do nich je však možné. Přes léto si v nich lze sjednat ubytování, třeba kvůli různým kulturním akcím. Baťovy koleje se nacházejí na prestižní adrese v klidné části centra Zlína.