Legenda trampské písně, folku a country, českobudějovičtí Nezmaři, oslavili 35 let své existence. Už přes deset let hrají v neměnném složení, a to Pavel Zajíc, Pavel „Jim“ Drengubák, Antonín Hlaváč a Šárka Benetková. Natočili nové album, jehož název „Stopy bláznů“ vystihuje nejen povahu členů kapely, ale i 13 písní nového alba. Mezi šťastnými 13 zazní pozapomenutá nádherná ryvolovka „Blues blikavý lampy“ a „Hallelujah“ Leonarda Cohena.