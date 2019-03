NIGHT SHOPPING ROAYL VE ZLATÉM JABLKU

Ani toto jaro nebude ve Zlatém jablku ve Zlíně chybět večer plný zábavy a výhodného nakupování. Oblíbený Night Shopping, tentokrát s podtitulem Royal, se koná v pátek 22. března od 19 do 23 hodin. Nabitý program slibuje kaskadérskou show i výškovou akrobacii, hudební vystoupení, módní přehlídku se známými modelkami a mnoho dalšího. Večerem provede moderátorka Eva Perkausová. V bondovský svět odvážných agentů a svůdných krásek se v pátek 22. března promění obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Večer bude totiž patřit jarnímu Night Shoppingu Royal, který v sobě spojí atraktivní nakupování se slevami a lákavý doprovodný program. Vše vypukne v 19 hodin, kdy návštěvníky přivítá scéna jako z akčního filmu a známá televizní moderátorka Eva Perkausová. Jako inspirace k nákupům poslouží módní show, která předvede aktuální trendy v oblékání. Na přehlídkovém molu se přestaví řada modelek v čele s Miss Czech republic 2018 Kateřinou Kasanovou a Českou Miss Earth 2013 Monikou Leovou. Přes padesát prodejen umístěných v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko se opět zapojilo do jarního Night shoppingu a v jeho průběhu nabídne atraktivní slevy na svůj sortiment. „K největším tahákům večera bude patřit agentská kaskadérská show CZECH STUNTS a výšková akrobacie v podání Aerial Straps Show,“ prozradil ředitel Zlatého jablka Jiří Kratochvíl. O hudební část programu se postará mladá talentovaná rapperka Sharlota. K dokreslení atmosféry bude v prodejní pasáži zaparkovaná legenda – automobil Aston Martin DB9S. Mezi stylovým občerstvením rozhodně nebude chybět vodka s martini. Příležitost nakupovat za výhodné ceny bude až do 23 hodin. Více na www.zlatejablko.cz Program večera: Moderuje Eva Perkausková 19:00 CZECH STUNST – ZAHÁJENÍ AKCE – kaskadérská show, přestřelka 19:10 – 19:35 I. BLOK DFC FASHION SHOW 19:40 – 20:00 hudební vystoupení SHARLOTA – vystoupení, rozhovor 20:15 – 20.45 II. BLOK DFC FASHION SHOW 21:00 – 21:15 AERIAL STRAPS – výšková akrobacie 21:30 – 22:00 III. BLOK DFC FASHION SHOW