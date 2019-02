Noc vědců ve Zlíně

Co vás napadne, když se řekne pohyb? Sport, doprava, cestování…napadá Vás, že to všechno má souvislost s vědou? Přijďte se o tom přesvědčit na Noc vědců UTB. Čekají na vás pokusy, hry, soutěže, přednášky, workshopy a koncerty. Představí vám tam, co všechno věda umí v pátek 6. 10. 2017 od 16 hodin v Laboratorním centru Fakulty technologické UTB a 14|15 Baťově institutu.

Fakulta technologická UTB (Laboratorní centrum FT)

Pokusy a jiná věda (16:00 – 20:00)

Kvadrokoptéra | vysokorychlostní kamera | mobilní vlny | výbuch sopky a tekoucí láva | hrátky s magnety | Raketová technika | Mléčný koktejl | Objev vitamin | Chemie v pohybu | Potraviny na cestách | Chutě a vůně cizích zemí | Roboti hýbou světem | Noha základ pohybu

Přednáškový maraton Science Café (16:30 – 21:00)

Globální mobilita plastů a mikroplasty – nové pojmy ve slovníku alarmistů (p Mgr. Marek Koutný, Ph.D.)

Jak cestují motýli? ( RNDr. Jan Růžička, Ph.D.)

Perepetuum mobile (doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.)

Mobilita rostlin (Mgr. Robert Vícha, Ph.D.)

Chytrá bota (doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.)

Jak víno hýbe světem? (prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc.)



Fotokoutek v pohybu (16:00 – 20:00)

Retrolaboratoř (16:00 – 20:00)

Cestujte s námi v čase a podívejte se na vědeckou laboratoř (a vědce) z časů dávno minulých. A pozor! Nejde o žádné muzeum…přístroje jsou plně funkční.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Workshopy a přednášky (Platforma 14I15 BAŤOVA INSTITUTU) 16:00 – 19:00

Jóga | Kruháček pro děti a trampolíny se Sportcentrum Maty Experimentárium | vědecko technický park Otrokovice Be international | Mezinárodní oddělení UTB

Workshopy a přednášky (Kavárna 15kafe) 16:00 – 19:00

Umíš se hýbat jako miminko? | Vývojová kineziologie Diagnostika chodidel Do světa za 10 minut | blok krátkých přednášek zapálených cestovatelů

PENDULUM 19:00 – 20:00

interaktivní videomapping ovládaný vaším pohybem

Koncerty 20:00 – 00:00

10 minutový koncert | Fresh Minute | minus123minut