Noční prohlídka hradu Malenovice

Nenechte si ujít noční prohlídku hradu Malenovice

Krátce po otevření hradu přichází první z oblíbených prázdninových nočních prohlídek, a to v sobotu 14. července od 20 do 23 hodin.

Kromě možnosti projít si hrad bez průvodce od sklepa až do věže ve zvláštní atmosféře večera a noci budou na návštěvníky uvnitř čekat někteří z původních majitelů hradu. Kromě toho bude příležitost sledovat zuřivé šermířské souboje nebo ladné tance elegantních dam, které občas vystřídají kejklíři s ohněm.

Akce se koná za každého počasí.

Vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, děti do 3 let, ZTP a držitelé titulu markraběte vstup zdarma.

(další noční prohlídka se připravuje na 18. srpna)