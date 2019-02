Novoroční varhanní koncert Ludvíka Šuranského ve Zlíně

Zveme vás na Novoroční varhanní koncert Ludvíka Šuranského. Koná se v neděli 13. ledna 2019 od 17 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Vstupné je dobrovolné.

PROGRAM SKLADEB:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Toccata a Fuga d moll BWV 565

Vom Himmel hoch da komm her BWV 701

Fantasie C dur BWV 570

Preludium a Fuga C dur BWV 545

Jan Křtitel Kuchař (1751–1829)

Adagio As dur

Ferenc Liszt (1811–1886)

Der Papst-Hymnus

Ave Maria von Arcadelt

Stephen H. Best (1946)

A Celebration Fanfare

David German(1946)

Festive Trumpet Tune

Craig Sellar Lang (1891–1971)

Tuba tune in D Op. 15

Léon Boëllmann (1862–1897)

Gotická Suita Op. 25

Introduction-Choral, Menuet, Modlitba k Panně

Marii, Toccata

Varhany: Ludvík Šuranský

V letech 1985–2008 působil jako varhaník kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku 1997 vyučuje na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. Pravidelně koncertuje na mnoha místech u nás i v zahraničí - Mezinárodní varhanní festival ve Filipově, Audite Organum v Bazilice sv. Jakuba v Praze, Mezinárodní festival Forfest v Kroměříži, Internationaler Orgelsommer ve Stadtkirche St. Michael Jena, Internationaler Orgelsommer v Hann.-Mündnu. Koncerty na nástroji Gottfrieda Silbermana v německém kostele sv. Petra ve Freibergu, dále v Dessau, Heiligenstadu, Neustadu am Harz, Schleussingen. V současné době je jedním z koncertních varhaníků v Peterskirche ve Vídni. Na podzim učinkoval na Mezinárodním varhanním festivalu „La Grazie" 2018 v italském Benevento.