Ve starém zpustlém mlýně žije Hastrman s Ježibabou. Celé dny a noci tráví zlomyslným pošťuchováním a utahováním si jeden z druhého. Není divu, vždyť oba za ta léta už dávno zapomněli tajemství roztodivných čar a kouzel, a hádky a naschvály jsou jejich jediným potěšením. Jednoho dne se však do mlýna vypraví kurážná dívka Anička, aby tu objevila zázračný poklad, po kterém touží i obě popletená strašidla. Ta se samozřejmě ztrátě čarovné truhličky brání všemi možnými způsoby, a nebýt důvtipu a odvahy Aničky, kdo ví, jak by to nakonec se všemi dopadlo. Pohádka o líných strašidlech patří k nejoblíbenějším pohádkovým hrám, které se v posledních desetiletích na divadelních prknech objevily. Je to především zásluha vtipných textů, bláznivých a nečekaných situací a především krásných a melodických písniček, které si děti mohou zazpívat společně s postavami našeho příběhu.

Divadlo se koná 27. května ve 14.30 hodin ve Velkém sále Městského divadla Zlín.

Délka představení: zhruba 55 minut.