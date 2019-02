Obuvnická města Zlín a Slavičín na jedné cyklotrase

Střední obtížnost nabízí čtyřicetikilometrová cyklistická trasa v oblasti Bílých Karpat a Vizovických vrchů ze Zlína do Slavičína. Trasa vede ze Zlína přes místní část Jaroslavice na Kudlov, kde je k občerstvení možné využít Hostinec Pindula. Odtud vede 5 kilometrů přes kopec Klenčov do obce Provodov. Odtud po asfaltové cestě do Ludkovic. Z této cesty je možné zajet na poutní areál Malenisko, na Čertův kámen či na zříceninu hradu Rýsov. Z Ludkovic se dá dojet do Luhačovic, lázeňského města plného léčivých pramenů, a odtud vystoupat přes část Kladou Žilín a Rudimov do Slavičína. Zde se dá navštívit například Pivečkův lesopark.