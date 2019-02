Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové

Machová - Český zahrádkářský svaz-základní organizace Machová ve spolupráci s územním sdružením ČZS okresu Zlín, zvou ve dnech 23. a 24. září 2017 na okresní výstavu ovoce a zeleniny. Akce se bude konat v kulturním domě Machová. Ti, kteří mají zájem, se mohou akce zúčastnit i jako vystavovatelé. Ti ostatní si mohou prohlédnout nejen nové perspektivní rezistentní odrůdy, ale i starší tradiční odrůdy pěstovaného ovoce.

Orgnizátoři vyzývají vystavovatele, aby přinesli své výpěstky 3-4 kusy od každé odrůdy, a to ve čtvrtek 21. září od 17. - 19. hodin, nebo v pátek 22. září v době od 16. do 20. hodin. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 23. září od 14.00 do 20. hodin. V neděli 24. září pak od 10. do 18. hodin. Po celou dobu výstavy budou k dispozici instruktoři, kteří podají dostatek informací o odrůdách, podnožích, či ochraně při pěstování ovoce. „Věříme, že výstava bude velmi vhodnou příležitostí k setkání zahrádkářů, zahrádkářským besedám, ale také prostředím pro získání nových informací,“ zvou organizítoři akce s tím, že nazapomněli ani na občerstvení. (zav)