Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové

Český zahrádkářský svaz - základní organizace Machová - ve spolupráci s Územním sdružením ČZS okresu Zlín uspořádají ve dnech 22. a 23. září 2018 okresní výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě v Machové. Budeme potěšeni, když se i okolní organizace pochlubí svými vzorky letošní úrody a výstavy se tak aktivně zúčastní. Máme zájem ukázat na této akci co nejširší odrůdovou skladbu ovoce a zeleniny. Chtěli bychom vystavit nejen nové perspektivní rezistentní odrůdy, ale i starší tradiční odrůdy pěstovaného ovoce. Vítáme každý vzorek, za každý budeme vděčni. Příspěvky a soutěžní vzorky v počtu 3-4 ks od každé odrůdy můžete přinést ve čtvrtek 20. září 2018 od 17 do 19 hodin nebo v pátek 21. září v době od 16 do 20 hodin. Věříme, že se dispoziční stoly zaplní a vystavené exponáty potěší každého návštěvníka.

Výstava bude pro veřejnost otevřena: v sobotu 22. září 2018 od 14 do 20 hodin a v neděli 23. září 2018 od 10 do 18 hodin

Přijďte a využijte tuto příležitost seznámit se s novými rezistentními či tolerantními perspektivními odrůdami, ale i se starší tradiční odrůdovou skladbou. Po celou dobu výstavy budou k dispozici instruktoři, kteří zodpoví Vaše případné dotazy a poskytnou Vám poradenství z oblasti ovocnářské praxe. Tato výstava je pro nás zahrádkáře další velkou příležitostí ke vzájemnému setkání, k výměně zkušeností, ale i ke společenské besedě. Nezapomněli jsme ani na občerstvení. Bude pro vás připraveno víno, burčák, ale i něco k zakousnutí.

Doufáme, že i letošní výstava sklidí zasloužený úspěch.

Na Vaši aktivní účast, ale i návštěvu se těší členové ZO ČZS Machová a představenstvo Územního sdružení okresu Zlín.