Okruh okolím Zlína se zastávkou na hradě v Malenovicích

Středně náročná trasa začíná ve Zlíně na cyklostezce, která vede typickou zlínskou zástavbou přes průmyslovou zónu v Přílukách, přes Lužkovice až do Želechovic nad Dřevnicí. V této obci je třeba asi po kilometr a půl dlouhém úseku od zemědělského družstva odbočit na neznačenou cestu, která vede k trase značené zelenou turistickou značkou. Ta vede až na Pindulu, kde je možnost občerstvení. Odtud se jede do osady Horní Paseka, kde se odbočuje na neznačenou stezku do Březnice. Pak přichází větší stoupání na Kudlov, kde je k vidění Lesní hřbitov zřízený Tomášem Baťou. Pod Tlustou horou se pak projede silničkou až k hradu v Malenovicích. Po prohlídce je možné se vrátit po nově vybudované cyklostezce zpět do Zlína.