Oldies party ve stylu 60. - 70. let v Napajedlích

Zveme vás na stylově laděný retro večer Oldies party 60. a 70. let. Napajedelské bigbítové revival kapely THE POHODA a DLOUHÝ PROCES vám zahrají hitovky, které bouraly příčky hitparád. Vrchol večera bude patřit kapelám THE POHODA + AVENTIS, které jen pro vás a tento večer zahrají společně! Speciální projekce z dobových fotek kulturního života v Napajedlích pak doladí celkovou atmosféru. Akce se koná 14. července 2018 od 20 do 2 hodin.

→ Přijďte si užít retro večer ve stylovém kostýmu! Prvních 30 kostýmů získá retro placku!

→ Nebude chybět ani losování o retro ceny!

→ Předprodej v Informačním centru Napajedla, cena 80 Kč + každý návštěvník získá dárek od partnera akce Vitar / Vyprošťovák, který se bude hodit na ráno!

→ ‼ V případě deště se akce ruší !!