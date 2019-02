Partička pobaví v Luhačovicích

Nenechte si ujít známou televizní Partičku v Luhačovicích. Akce se koná v úterý 5. února 2019 od 17.30 hodin v kulturním domě Elektra v Luhačovicch. Vstupné je 480 korun.

Kde? "Přímo v našem městě v kulturním domě Eletra v Luhačovicích! Populární partička, která si prostě jednoduše říká Partička míří z televizních obrazovek rovnou za vámi! A bude to krutě moc přísná show! Ale hlavně hromada legrace, dobře a hlavně záměrně míněných vtipů a Geni! Ten je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předtím! No a vás. Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička. Kluci improvizují, dopředu tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje v dalších vteřinách," zvou pořadatelé.

Účinkují: Michal Suchánek, Igor Chmela, Michal Novotný, Richard Genzer, Jakub Kohák, Marian Čurko...a nebo nějaký zajímavý host...

Délka představení: 90 minut bez přestávky.