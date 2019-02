Past na myši

Majitelé nově otevřeného penzionu U klášterní studny netrpělivě čekají na své první hosty a s obavami vyhlížejí do houstnoucí chumelenice. Příjezdová cesta už je pod sněhovou záplavou téměř neprůjezdná, když dorazí šestý a nikým neočekávaný host se šokující zprávou: všichni přítomní jsou v ohrožení života. Jenže telefonní spojení někdo přestřihl a dům už zcela zavalil sníh. Není úniku. A vrah už je možná vevnitř…

Nevídaný úspěch této téměř sedmdesát let staré hry prý udivoval i samotnou autorku. Ale její čtenáři a diváci zas tak překvapeni nebývají – když jim totiž na závěr skvěle vybudovaného a humorem protkaného příběhu autorka naservíruje šokující rozřešení a všechny indicie do sebe hladce zapadnou, zatetelí se i ten nejzarytější odpůrce detektivek a chce se do téhle důmyslně sestrojené pastičky na myši nechat chytit zas a znovu.