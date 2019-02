Pečujete o člověka s Alzheimerovou nemoci? Přijďte na čaj

Pečujete o blízkého člověka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Rádi byste se potkali s ostatními neformálními pečovateli? Zajímá vás, jak to zvládají ti druzí? Máte zkušenosti, postřehy a rady, které můžete předat?

Pak přijďte na Čaj o čtvrté aneb Setkání rodinných pečujících o člověka s Alzheimerovou nemocí. Koná se ve čtvrtek 21. února 2019 od 16 hodin. Místo konání: Kontaktní místo ČALS Zlín (Kvítková 4703).

"Tentokrát to bude setkání mimořádné – naše pozvání přijala paní Nina, úžasná dáma, která od roku 2007 sama žije s Alzheimerovou nemocí. Je to velmi vzácná příležitost dozvědět se, jak tuto nemoc vnímají ti, co s ní žijí a jejichž mozek postupně zahaluje. Paní Nina byla do konce roku 2018 členkou pracovní skupiny lidí žijících s demencí při Alzheimer Europe a stále spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností," zvou pořadatelé.

Podrobnosti najdete také na www.alzheimerzlin.cz nebo na facebooku Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti Zlín.

Kontakt: Jana Chovancová, 575 758 135, 603 281 676, j.chovancova@nadeje.cz