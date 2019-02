Ples malých princezen a princů ve Zlíně

Nenechte si ujít třetí ročník oblíbené akce pro děti a jejich rodiče s názvem "Ples malých princezen a princů", tento rok na téma Růženka. Všechny princezny a princové si budou moci v dílničce vytvořit hezký výrobek, nechat si namalovat něco pěkného na obličej, vyfotit se ve fotokoutku a chybět nebude samozřejmě ani diskotéka. "Na všechny princezny se už moc těšíme," vzkazují pořadatelé. Ples je vhodný pro děti od pěti do deseti let.



Akce se koná v sobotu 2. února 2019 od 16 do 18 hodin, proběhne v přízemí 14|15 budovy Baťova institutu (Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín). V ceně zahrnuto: dílničky, drobné občerstvení, lektorné.