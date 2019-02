Zlín – V nové nafukovací hale ve Zlíně na Vršavě bude v sobotu k vidění tenisový turnaj ve čtyřhře amatérů nad padesát let Podzimní debly na Vršavě. Podnik, který je zařazený do letošní celoroční české série Senior’s Tour 2017, začíná v 9 hodin. Prezentace bude probíhat mezi 8.15 až 8.45 hodinou. Na čtyřech antukových kurtech se bude nejprve hrát skupinovým systémem, nejlepší páry postoupí do vyřazovacích soubojů. Pro vyřazené dvojice pořadatelé připravili také Soutěž útěchy. Semifinálové duely a finálový zápas jsou na programu mezi 15. a 17. hodinou. Očekává s účast 10 až 15 deblů.

Turnaj je otevřený pro všechny zájemce, kteří si budou chtít poměřit síly s elitními českými amatérskými deblovými padesátníky. Podmínkou ale je zrušená registrace minimálně pět let v jakémkoliv tenisovém klubu.