Pohádka pro děti Ostrov splněných přání

Ostrov splněných přání. To je název pohádky, kterou mohou děti vidět v neděli 7. dubna 2019 od 15 hodin, a to v Loutkovém sále klubu kultury v Napajedlích.

Kdybyste mohli poprosit kouzelnou perlu o splnění jednoho přání, co by to bylo?

"Naše Čarodějnice, Kapitán a Pirát v tom mají jasno, ale opravdu dobré úmysly má jen Kašpárek s Rybářem. Pojďte se s námi vydat za dobrodružstvím na ostrov, který by rád navštívil každý z nás," zvou pořadatelé.

Délka pohádky: přibližně 1 hodina (4 dějství a jedna přestávka)

Cena pohádky: 50 Kč

Doporučená věková kategorie: od 5 let