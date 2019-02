Komedie o hledání sebe sama, zasazená do pohádkového prostředí. Pohádka se vším, co k pohádce patří. Jen publikum by mělo mít nad 18 let. Komedie o dvou mladých lidech, dětí generace Y, kteří se vydali hledat štěstí. Hraje sám autor Richard Velísek, režie Petr Nýdrle, na piáno doprovází Martin Mráz.