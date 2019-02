Potravinová sbírka v Otrokovicích

Charita sv. Anežky Otrokovice se každoročně účastní Národní potravinové sbírky, která se u nás koná od roku 2012. Letošní ročník přináší změnu termínu i místa. Sbírka proběhne už v září, konkrétně v sobotu 8. září od 8 do 18 hodin, a to v Kauflandu v Otrokovicích, na adrese .

Pomáhejte s námi!

Potravinová sbírka se však neobejde bez pomoci dobrovolníků. Proto i Charita sv. Anežky Otrokovice hledá dobrovolníky, kteří by v den konání akce vypomohli. „Bez pomoci dobrovolníků, které si velice vážíme, bychom se neobešli, proto si dovolujeme apelovat na spoluobčany, kteří by se chtěli do sbírky zapojit přímo na místě, aby mne kontaktovali na tel. 605 564 936 či e-mail: zastupce@otrokovice.charita.cz. Nemusí se jednat o celodenní přítomnost, budeme rádi i za výpomoc na několik hodin,“ dodal Tomáš Bernatík, který je koordinátorem dobrovolníků pro sbírku v Otrokovicích.

Jak můžete pomoci? Je to jednoduché!

Přidejte ke svému nákupu některé z těchto výrobků:

- masové a rybí konzervy, rýži, polévky, luštěniny, dětské výživy, zubní kartáčky, mléko, paštiky, těstoviny, olej, dětské pleny, zubní pasty

Za pokladnami je odevzdejte dobrovolníkům z potravinových bank.