Přátelská cyklojízda do pivovaru Zlínský švec v Malenovicích

Zveme vás na přátelskou cyklojízdu do pivovaru Zlínský švec v Malenovicích. Koná se 18. května 2019. Vyjede se ze Zlína a Otrokovic ve stejný čas, a to ve 13 hodin. Sraz ve Zlíně je na začátku cyklostezky u Hypermarketu Albert v Prštném, sraz v Otrokovicích je u altánku na Trávníkách.

Jede se po cyklostezce Zlín - Otrokovice až do Malenovic k hlavní křižovatce k přechodu pro chodce. Za přechodem následuje jízda po místní komunikaci až k pivovaru Malenovice.

"Děti do 10 let po chodníku. Každý jede na svou odpovědnost a musí dodržovat dopravní předpisy. Cyklistická přilba je do 18 let povinná, ale doporučujeme ji pro všechny účastníky Přátelské cyklojízdy," vzkazují pořadatelé.