Co pro lidský organismus obnáší přetížení při startu do kosmu? Jak se projevují tělesné změny při dlouhodobém pobytu ve stavu beztíže? Dokáže se člověk vyrovnat s dlouhodobým odloučením od mateřské planety? A co na člověka číhá v uzavřeném prostoru vesmírné stanice na straně jedné a v otevřeném vesmíru na straně druhé? Přednáška se snaží odpovědět na tyto i další otázky. Přednášku vede MUDr. Zdeněk Coufal.

Vstupné: 50 Kč