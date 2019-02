Rekreační areál Štěrkoviště v Otrokovicích

Zahrnuje umělou vodní nádrž, která vznikla těžbou štěrku v 30. a 40. letech min. století. Hloubka této nádrže je 12 m, rozloha 13 ha, tj. 130 000 m2. Součástí areálu je rozlehlá a dobře udržovaná travnatá pláž s upravenými vstupy do vody. Dále v tomto areálu jsou 2 dětská brouzdaliště o rozměrech 12 x 10 m, hloubce 0,4 m. Z těchto brouzdališť jsou přístupny 3 skluzavky pro menší děti v délce 3,6 m.

V tomto areálu je umístěna půjčovna vodních šlapadel a návštěvníci zde najdou možnost sportovního vyžití – volejbal, nohejbal, minigolf. Vodní nádrž v rekreační oblasti Štěrkoviště je významná zejména z toho důvodu, že kvalita a čistota vody v této nádrži celoročně dosahuje nadstandardních parametrů.

Dále jsou součástí celé rekreační oblasti 3 restaurační zařízení s bohatým občerstvením a restauračními zahrádkami.

Otevírací doba, po kterou se přes léto (červenec a srpen) vybírá vstupné je 9 – 16:30 hod. Po skončení této otevírací doby je však oblast přístupná zdarma a v tuto dobu jsou hojně navštěvována a využívána zejména restaurační zařízení.

Celodenní vstupné - dospělí 20,- Kč

Celodenní vstupné - děti 6 - 15 let 10,- Kč

Děti do 5 let zdarma

Za nepříznivého počasí vstupné není vybíráno.