Revoluční prevence v Otrokovicích. Přijede protidrogový vlak

Šest stříbrných obrněných vagónů a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit, bude stát dne 24. října od 8 hodin ve vlakové stanici Otrokovice.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Dopolední program je určen pro předem objednané školní skupinky (od 12 do 17 let) primárně pro ZŠ a SŠ na území města Otrokovice, ale i pro školy z ORP Otrokovice. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15.30 do 18 hodin. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí kolem 14 let. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.

Na program se chodí ve skupinkách v doprovodu lektora každých 20 minut. Prohlídka trvá zhruba 90 minut. Minimální věk návštěvníka je 10 let. Vstup bude zdarma.

Vlak byl už ve více než osmdesáti městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 90 tisíc lidí.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra, ministr zdravotnictví ČR, v Otrokovicích se pak podílely společnosti Continetal Barum a Trelleborg. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.