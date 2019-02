Rodinný turnaj v pétanque

Hrajete rádi pétanque, francouzskou národní hru? Ne? A co to zkusit! Znáte to, není důležité vyhrát, ale.. pobavit se. Turnaje, který organizačně pro Živý Zlín zajišťuje Zlínský zámek o.p.s se zúčastní 16 týmů tvořených třemi hráči. Vítězové se mohou těšit na tři vstupenky do Městského divadla, poražení finalisté na tři lístky na zápas fotbalistů Fastavu Zlín, tým na třetím místě obdrží dárkové balení s vínem a sýry. Na turnaji bude občerstvení, živá hudba a možnist zahrát si mimo soutěž. Registrace účastníků (název týmu a jeho složení) probíhá do 11. září na e-mailu: holcman@zlinskyzamek.cz