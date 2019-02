Šárka Šišková - A co láska?

Povídání o psaní, o první vydané knize A co láska? S autorským čtením a autogramiádou Šárky Šiškové. Akce se koná ve čtvrtek 14. února 2019 od 17 hodin. Místo konání: kavárna 14|15 Baťův institut. Vstupné je zdarma.

Šárka Šišková, rodačka ze Zlína, je akademická malířka, oděvní návrhářka a spisovatelka. Je jedinou českou návrhářkou, která je svými modely zastoupena ve stálých sbírkách The Museum at FIT, New York a Zlíňané mají jedinečnou příležitost se s touto módní a tvůrčí ikonou setkat v rámci jejího autorského čtení v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, na němž představí svoji povídkovou knihu A CO LÁSKA? Kniha, složená ze tří povídek Červený kabriolet, Nikdy nechodím pozdě a Ryba ve vodě, vypovídá o lásce, lidech, složitosti vztahů, příležitostech, manipulaci i nejistotách. Přijďte si zpříjemnit valentýnský podvečer literárním zážitkem a dobrou kávou do kavárny 14|15 Baťova institutu.