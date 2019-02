Serious Black Magic World Tour Zlín

Oblíbená melodická kapela představí zbrusu nové album s názvem Magic, které vyjde na konci léta. Práce na novém mistrovském díle probíhá v neuvěřitelné souhře členů z Ameriky, Německa, Řecka a České republiky. Speciální hosté koncertu budou ex-kytarista ACCEPT a producent SAXON - Herman Frank, Rick Altzi z MASTERPLAN, Andre Hilgers exRAGE a Michael Müller z JADED HEART!

Na koncert SERIOUS BLACK vás v tento večer připraví rockovka MY OWN GHOST a power metalová banda STORMHAMMER!