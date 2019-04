Sezonu na zámku v Holešově zahájí i s drahými kameny

Kdy: 13. dubna, 16-20.30 hodin

Za kolik: Vstupné dospělí 80 Kč, děti od 3 let 40 Kč

Zámek Holešov otevírá sezonu tradičním programem pro rodiny s dětmi. Přímo na zámku, v zámecké zahradě, oboře, synagoze a kovárně budete hledat opravdové drahé kameny. Putovní hra pro malé i velké účastníky je postavena na pohádkovém příběhu. Loupežník ukradl zámeckému pánu a paní poklad a rozsypal jej po cestě. Úkolem návštěvníků je posbírat jednotlivé kameny a přenést je zpět na zámek do královské truhlice. Na cestě zámkem a podzámčím se přitom mohou těšit na historické postavy, které v Holešově mohly žít. Na zámku to bude zámecký pán s chotí, strážcem pokladu a rádcem, v synagoze rabín, v kovárně kovář a jeho žena a na trojzubci doboví rybáři. Lidé mohou potkat i loupežníka, který pochopil, že je zle a chce poklad zpět. Kdo se však nedá, toho zámecký pán bohatě odmění.

Příjemný program čeká účastníky putování také na nádvoří. Kromě vybraného občerstvení a dobrot pro mlsné jazýčky si užijete historické soutěže a řemesla. Putování vyvrcholí v 19 hodin rytířským soubojem a ohnivou show.